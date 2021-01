Business news: Regno Unito, economia britannica si è contratta del 2,6 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia britannica si è contratta del 2,6 per cento a novembre. È quanto emerge dai dati ufficiali presenti dall’Ufficio statistico britannico (Ons), secondo cui si tratta del primo calo mensile da quando il Paese è stato sottoposto al primo blocco delle attività per contrastare la diffusione del Covid-19 lo scorso aprile. L'economia britannica, di conseguenza, ha subito una contrazione dell’8,5 per cento rispetto a prima dell'inizio della pandemia di coronavirus lo scorso febbraio. "Molte aziende si sono adattate alle nuove condizioni di lavoro durante la pandemia, mentre anche le scuole sono rimaste aperte, il che significa che l'impatto sull'economia è stato significativamente inferiore a novembre rispetto al primo blocco", ha detto Darren Morgan, analista statistico dell'Ons. (Rel)