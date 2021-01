Iraq: ex sottosegretario Abbawi a “Nova”, forze Usa verranno ridistribuite in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei militari statunitensi che hanno lasciato l’Iraq sarà distribuita e ridispiegata nelle aree vicine, perlopiù in Siria. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Labid Abbawi, ex sottosegretario agli Esteri dell’Iraq. Secondo l’ex esponente del governo di Baghdad, il ritiro giunge nel quadro di accordi di Washington con Baghdad ed è stato pensato in modo graduale per permettere agli Usa e alla Coalizione internazionale di restare, almeno in parte, per contribuire all’addestramento delle forze irachene. “La leadership militare irachena è contro il ritiro delle forze americane e della Coalizione dall’Iraq, o almeno, lo è in questo momento”, ha detto Abbawi, sentito da “Agenzia Nova”. Secondo gli accordi, prosegue Abbawi, il ritiro di Usa e della Coalizione dovrebbe avvenire sulla base dei desideri degli iracheni, e sulla loro effettiva possibilità di provvedere alla sicurezza del Paese. “La lotta contro il terrorismo, al momento, non è un conflitto aperto ma una guerra d’intelligence”, ha aggiunto Abbawi: anche se l’intelligence irachena ha fatto progressi “non è ancora all’altezza della sfida”. Riguardo alla sorte delle forze statunitensi ritirate dall’Iraq, Abbawi ritiene che la maggior parte di queste sarà con ogni probabilità distribuita e ridispiegata nelle aree vicine, perlopiù in Siria. “C’è una specie di movimento dinamico delle forze americane, tra l’Iraq e la Siria”, ha sottolineato Abbawi, ricordando che per il momento gli Usa – almeno, prima dell’insediamento della prossima amministrazione guidata da Joe Biden – sono particolarmente interessati a monitorare la presenza dell’Iran e dei cosiddetti Guardiani della rivoluzione islamica nella regione. (Irb)