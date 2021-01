Brexit: la Germania ha condotto trattative separate con il Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre l'Ue e il Regno Unito negoziavano il trattato sulla Brexit, la Germania ha condotto trattative separate con il governo di Londra, al fine di concludere un memorandum d'intesa bilaterale sulla relazioni future. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante l'audizione che ha tenuto alla commissione Affari europei del Bundestag. Come rivela il settimanale “Der Spiegel”, Maas ha aggiunto che il governo federale ha tenuto informati “altri” Stati membri dell'Ue, “come la Francia, dei negoziati separati con il Regno Unito. Il ministero degli Esteri tedesco ha comunicato che, nel febbraio del 2020, Maas aveva annunciato al Bundestag colloqui tra Germania e Regno Unito per una dichiarazione comune. In particolare, il 13 febbraio scorso, il ministro degli Esteri tedesco aveva dichiarato ai deputati: “Anche a livello bilaterale, onorevoli colleghi, oltre i negoziati con l'Unione europea, continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri amici britannici”. Maas aveva aggiunto che, con il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, intendeva firmare “una dichiarazione congiunta in merito nelle prossime settimane, con cui, ad esempio, saranno concordati incontri periodici a livello ministeriale e consultazioni a livello di sottosegretari tra Germania e Regno Unito”. I negoziati sulla Brexit tra Berlino e Londra non erano ancora terminati nella fase finale delle trattative tra Ue e Regno Unito, culminate con l'accordo del 24 dicembre scorso. Come nota “Der Spiegel”, rimane da chiarire quando i colloqui tedesco-britannici si siano conclusi. (Geb)