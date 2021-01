Business news: Ucraina, la Russia è uno dei tre principali partner commerciali nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è stato uno dei tre principali partner commerciali dell'Ucraina nel 2020. Lo ha annunciato il Servizio doganale statale dell'Ucraina su Facebook, specificando che il volume delle esportazioni verso la Russia è ammontato a 2,7 miliardi di dollari, le importazioni a 4,6 miliardi. Tra i principali partner commerciali dell'Ucraina anche la Cina con 8,3 miliardi di dollari e la Germania con 5,1 miliardi di dollari di importazioni. L'Ucraina ha esportato in Cina merci per un valore di 7,1 miliardi di dollari, in Polonia per 3,3 miliardi. La maggior parte delle esportazioni ucraine sono rappresentate da cereali, metalli ferrosi, grassi e oli di origine animale o vegetale. Per quanto riguarda l’import, invece, si segnalano come beni principali i combustibili minerali, petrolio e prodotti della sua lavorazione, macchinari, attrezzature e dispositivi meccanici. (Rum)