Brasile: ministero chiede consegna immediata di 6 milioni di dosi all'istituto Butantan

- Il ministero della Salute del Brasile ha inviato una lettera all'Istituto di ricerca scientifica Butantan di San Paolo, chiedendo la consegna "immediata" di 6 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19, importate grazie a un accordo tra il governo dello Stato e la casa farmaceutica cinese SinoVac. Il documento è firmato dal direttore del dipartimento di logistica sanitaria, Roberto Ferreira Dias, e indirizzato al direttore dell'istituto, Dimas Covas. "Chiediamo la consegna immediata dei 6 milioni di dosi importati, che sono stati oggetto di una richiesta di autorizzazione all'uso emergenziale presso l'Anvisa (Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria", si legge nel documento. "Sottolineiamo l'urgenza nella consegna immediata della quantità contrattata e sopra menzionata, considerando che questo ministero deve effettuare l'appropriata assegnazione per avviare la logistica di distribuzione per tutti gli Stati della federazione in modo simultaneo ed equo, secondo il programma previsto nel Piano nazionale di Immunizzazione contro la Covid-19 ", conclude la nota del ministero. (segue) (Brb)