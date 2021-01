Business news: cala disoccupazione nell'Ocse, a novembre si attesta al 6,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) a novembre del 202o era al 6,9 per cento, contro il 7,1 per cento del mese precedente. Lo ha reso noto l'organizzazione con una nota. Il dato resta comunque di 1,7 punti percentuali al di sopra di quello registrato nel febbraio dello scorso anno, prima della crisi del coronavirus. La disoccupazione è calata soprattutto per le donne (7 per cento contro il 7,2 per cento), ma un abbassamento è stato osservato anche per gli uomini (6,8 per cento contro 6,9 per cento). La disoccupazione scenda poi tra i giovani con un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, al 14,3 per cento (contro il 14,4 per cento di ottobre). Sempre a novembre il tasso di disoccupazione della zona euro è sceso all'8,3 per cento (-0,1 per cento su base mensile), ma rimaneva di 1,1 punti percentuali più alto rispetto al dato pre-crisi. (Frp)