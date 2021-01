Business news: Lockheed Martin intenta causa contro ministero Difesa tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin ha intentato una causa contro il ministero della Difesa tedesco all'Agenzia federale per il contrasto ai cartelli industriali (Bkarta). È quanto rivela il quotidiano “Die Welt”. Il dicastero è stato citato in giudizio a seguito della decisione con cui, a settembre scorso, ha annullato la procedura di selezione per la sostituzione degli elicotteri da trasporto CH-53 Sea Stallion, in dotazione alle Forze armate della Germania (Bundeswehr) dal 1972. Prodotti dall'allora azienda aeronautica statunitense Sikorsky, i velivoli sono ormai obsoleti. All'avvicendamento dei CH-53 della Bundeswehr concorrevano le compagnie aerospaziali statunitensi Boeing e la stessa Sikorsky, ora parte del gruppo Lockheed Martin. Le due aziende offrivano rispettivamente il CH-47F Chinook e il CH-53K King Stallion. Le prime proposte sono state presentate a gennaio del 2020 e le consegne avrebbero dovuto iniziare nel 2024. Tuttavia, il ministero della Difesa tedesco ha annullato la procedura di selezione, giudicando antieconomiche le offerte di Boeing e Sikorsky. Successivamente, la titolare del dicastero Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha annunciato che, entro la fine del 2020, avrebbe presentato al Bundestag una proposta sull'elicottero che avrebbe dovuto sostituire i CH-53 Sea Stallion della Bundeswehr. Come nota “Die Welt”, è il 2021, ma “finora Kramp-Karrenbauer non ha deciso nulla, né potrà farlo nelle prossime settimane” per effetto della causa intentata da Lockheed Martin al ministero della Difesa tedesco. (Geb)