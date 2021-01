Business news: Romania, governo aumenta il salario minimo del 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Bucarest ha stabilito che ci sarà una crescita del salario minimo lordo del 3 per cento, da circa 455 euro a 470 euro. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Per il personale impiegato in posizioni richiedenti una laurea, il salario minimo rimarrà al livello attuale di circa 480 euro. L'esecutivo di Bucarest ha esaminato anche la bozza della legge di bilancio per l'anno corrente, che dovrebbe essere introdotta in Parlamento per il dibattito il mese prossimo. Il premier romeno Florin Citu ha chiesto ai ministri di presentare la situazione dei progetti prioritari, sottolineando che va tenuto in considerazione anche il deficit di bilancio, stimato quest'anno al 7 per cento del Pil. (Rob)