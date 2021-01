Business news: Slovacchia, tasso di inflazione all’1,6 per cento a dicembre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione a dicembre in Slovacchia ha raggiunto l’1,6 per cento. Lo rende noto l’Ufficio statistico slovacco (Su), ripreso dall’agenzia di stampa “Tasr”. Si tratta di un dato leggermente superiore a quello di novembre, pari all’1,5 per cento. I prezzi al consumo sono cresciuti nel corso del 2020 di una media dell’1,9 per cento rispetto al 2,7 del 2019. Il rallentamento dell’inflazione lo scorso anno è ovviamente da attribuire soprattutto alle conseguenze della pandemia di coronavirus, mentre la sua accelerazione nell’ultimo mese dell’anno “è principalmente dovuta alla ripresa dei prezzi del petrolio nei mercati globali, sospinti dalle aspettative di una precoce mitigazione della pandemia e di una robusta ripresa della domanda globale”, è stato il commento dell’analista Lubomir Korsnak (Unicredit). (Vap)