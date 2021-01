Brasile: la compagnia di costruzioni Oas cambia nome in Metha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi anni la Oas ha fornito tutti i chiarimenti necessari sulle questioni relative alle inchieste dell'operazione Lava Jato. In questo periodo l'azienda, con un nuovo management, ha subito numerose trasformazioni", si legge nella lettera aperta. "Questo è un momento in cui Oas assume la responsabilità dei propri errori di fronte alla società ed è interessata ad andare avanti, in modo etico e integrale, con l'obiettivo di continuare la propria attività nelle infrastrutture, oltre a mantenere e creare migliaia di posti di lavoro", conclude il testo. La Oas è stata una delle principali aziende appaltatrici coinvolte nello scandalo di corruzione di politici e dirigenti della compagnia energetica statale Petrobras. Nel novembre 2019, il gruppo Oas ha firmato un accordo con le autorità brasiliane in cui, oltre alla collaborazione, ha accettato di pagare 1,9 miliardi di real (300 milioni di euro) entro il 2047 a titolo di risarcimento in favore del governo federale e di altre "parti lese" pubbliche, in cambio della riduzione delle sanzioni. (segue) (Brb)