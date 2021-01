Brasile: ministero chiede consegna immediata di 6 milioni di dosi all'istituto Butantan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento in Brasile nessun vaccino è stato autorizzato per l'uso emergenziale, né è stata inviata alcuna richiesta di registrazione del farmaco in via ordinaria. L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha annunciato che si riunirà domenica prossima, 17 gennaio, per valutare le richieste di autorizzazione all'uso emergenziale già inoltrate. Al momento hanno presentato la richiesta due case farmaceutiche: la cinese Sinovac (che in Brasile sviluppa, sperimenta e produce il vaccino in collaborazione con l'Istituto di ricerca scientifica Butantan di San Paolo) e la casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca (il cui prodotto è stato sperimentato in partnership con l'istituto di ricerca scientifica Fondazione Osvaldo Cruz, Fiocruz, e che conta di produrre il farmaco presso il laboratorio Bio-Manguinhos di Rio de Janeiro). Entro la settimana, inoltre, dovrebbe essere presentata la richiesta per l'uso in emergenza da parte della Unione chimica, che sviluppa il vaccino Sputnik V in collaborazione con l'istituto di ricerca Gamaleya grazie al finanziamento del Fondo di investimenti diretti russo (Rdif). (Brb)