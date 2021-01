Business news: Repubblica Ceca, nel 2020 il tasso di inflazione è stato del 3,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice medio dei prezzi al consumo per tutto lo scorso anno in Repubblica Ceca è stato del 3,2 per cento, il dato medio annuo più alto dal 2012. Lo rende noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Ad avere il maggiore impatto su questa percentuale sono stati i prezzi di prodotti alimentari, bevande alcoliche e non, tabacco e immobili. Al contempo a dicembre la crescita annua del tasso di inflazione è rallentata per la quinta volta consecutiva, registrando un +2,3 per cento. A novembre era del 2,7 per cento. Questo rende il dato del dicembre 2020 il più basso da due anni. Secondo le previsioni degli economisti, l’inflazione potrebbe scendere sotto il 2 per cento a inizio 2021, trascinata dai prezzi dei beni alimentari e dell’energia. In generale prevedono però un andamento ondivago del tasso medesimo nel corso di quest’anno. Un suo aumento potrebbe essere sollecitato da una crescita della domanda ascrivibile alla recente riforma fiscale. (Vap)