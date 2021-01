Business news: Polonia, azienda logistica InPost entrerà nella borsa Euronext

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermate le voci sul debutto dell'azienda logistica polacca InPost nella borsa Euronext, con sede nei Paesi Bassi. "Questa è la prossima fase dello sviluppo, vogliamo sviluppare la nostra attività a livello internazionale", ha dichiarato il presidente della compagnia polacca, Rafal Brzoska. Già a metà febbraio si era assistito a speculazioni su un'offerta pubblica di InPost alla Borsa di Amsterdam ma ora le dichiarazioni arrivano direttamente dalla società. L'operatore della rete di distributori automatici di pacchi ha annunciato l'imminente presentazione delle sue azioni ad Euronext. "Lo scopo della quotazione in borsa è rafforzare il profilo, il riconoscimento e la credibilità del marchio all'estero", ha dichiarato Brzoska, aggiungendo che ciò comprende la possibilità di espandersi in nuovi Paesi. InPost non avrà benefici finanziari diretti da questo debutto in borsa e il presidente ha chiarito che il denaro andrà direttamente agli azionisti che venderanno le loro azioni. Al momento l'azienda polacca è proprietaria di 12.254 distributori automatici di pacchi e nei primi nove mesi del 2020 ha ricavato oltre un miliardo di zloty (oltre 220 mila euro) segnando un aumento del 100 per cento dei ricavi rispetto all'anno scorso grazie anche al periodo pandemico in cui lo shopping online è aumentato in modo significativo. (Vap)