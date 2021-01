Business news: Francia, ministra Lavoro, contraria a cessione Carrefour ad Alimentation Couche Tard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro francese, Elisabeth Borne, si è detta contraria all'acquisizione del gruppo Carrefour, specializzato nella grande distribuzione, da parte del canadese Alimentation Couche-Tard. Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1", Borne ha sottolineato l'importanza di non mettere in discussione "l'azionariato attuale di Carrefour affinché possa continuare la sua strategia". Anche il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, nella serata del13 gennaio è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva "France 5" affermando di non essere "favorevole all'idea che Carrefour si faccia acquisire da un gruppo straniero". (Frp)