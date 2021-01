Roma: arrivano due progetti su legalità per ragazzi nelle periferie, ok in giunta capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato oggi due protocolli per l'avvio di due progetti nelle periferie. Il primo protocollo "Dona un'ora: a lezioni di antimafia" è rivolto alle scuole elementari e medie e prevede una attiva collaborazione tra Comune e l'associazione nazionale Magistrati. I dirigenti scolastici doneranno in totale cinque ore al Comune per fare lezioni di antimafia. Il secondo protocollo "Professione reporter" e prevede corsi di giornalismo gratuiti che tenuti dai cronisti della Federazione nazionale della stampa, di Articolo 21 e della rete No bavaglio in collaborazione coi municipi e le associazioni di periferia che metteranno a disposizione gli spazi in cui farle. I corsi sono rivolti ai ragazzi, studenti e non, delle periferie e si compongono di 40 ore in cui verranno insegnati le regole fondamentali del giornalismo e delle inchieste sul campo. A riferire dei provvedimenti, con un post su Facebook, è la delegata della sindaca a periferie e legalità Federica Angeli che, tra le altre cose, spiega: "Vedere nascere, svilupparsi e prendere corpo un progetto all'interno della pubblica amministrazione è un qualcosa che non avevo mai provato. Oggi Virginia Raggi ha presentato in giunta, e la giunta ha approvato, i due protocolli che abbiamo studiato insieme all'indomani del mio insediamento in Campidoglio. Si tratta di due progetti a mio avviso molto belli che verranno fatti nelle periferie, con giovani e studenti, pensati per cominciare un percorso di legalità e consapevolezza fin dall'infanzia". (Rer)