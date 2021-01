© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo aver vaccinato un milione di italiani, Arcuri oggi si accorge che Pfizer taglia le forniture del 30 per cento rispetto al previsto e non sa cosa fare. Insieme a Conte, a casa anche lui”. Lo afferma in una nota il leader della Lega Matteo Salvini. (Com)