Business news: Azerbaigian, Pil si è contratto del 4,3 per cento annuo nel 2020, deficit al 2,4 per cento

- Il volume del prodotto interno lordo (Pil) dell'Azerbaigian è diminuito del 4,3 per cento rispetto al 2019, attestandosi a 72,4 miliardi di manati (34,9 miliardi di euro). È quanto riferito dal Comitato statale di statistica, secondo cui durante il periodo in esame, il Pil del settore non petrolifero è diminuito del 2,6 per cento e si è attestato a 50,7 miliardi di manati (24,4 miliardi di euro). Il Pil pro capite è stato pari a 7.262,8 di manati (3.503,34 euro) e questo indicatore è diminuito del 5 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Secondo quanto riferito le entrate di bilancio sono state pari a 24,6 miliardi di manati (11,8 miliardi di euro) nel 2020, l'1,9 per cento in più rispetto al 2019. Le spese del bilancio statale sono state di 26,4 miliardi di manati (12,7 miliardi di euro), l'8,2 per cento in più nel confronto annuale. In base a questi dati il deficit di bilancio nel 2020 si è attestato a 1,7 miliardi di manati (819 milioni di euro), pari al 2,4 per cento del Pil. L’indice dei prezzi al consumo, invece, è stato del 102,8 per cento nel 2020, rispetto a un’inflazione del 2,6 per cento nel 2019. (Rum)