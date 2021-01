Imprese: sottosegretario Di Stefano partecipa a riunione Comitato attrazione investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha partecipato alla riunione del Comitato attrazione investimenti esteri (Caie) presieduta dal sottosegretario allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella, alla presenza dei principali attori istituzionali del settore, centrali e locali. Il Comitato, riferisce una nota, ha affrontato nel dettaglio diversi progetti di investimento in Italia, tra cui alcuni nel settore dell’healthcare, e si è soffermato inoltre sul tema della governance del Caie, che vede la rete diplomatico-consolare e l’Ice impegnate assieme a Mise, Invitalia, le altre amministrazioni e gli enti locali a creare un quadro giuridico-normativo più favorevole per l’attrazione degli Ide. “Si è trattato - ha dichiarato il sottosegretario - di un passaggio importante in quest’azione di rivitalizzazione dell’operatività del Caie in un momento fondamentale per il rilancio dell’economia italiana. Assieme ai colleghi del Mise, delle altre amministrazioni interessate e della Conferenza Stato-Regioni stiamo procedendo ad approntare un pacchetto di riforme che vuole migliorare decisamente il grado di attrattività del nostro Paese, nella convinzione che la ripresa dell’economia italiana passi anche attraverso il binomio investimenti diretti esteri/incremento del commercio internazionale.” “Il prossimo passo - ha concluso Di Stefano - sarà coinvolgere le più alte istanze governative e parlamentari, oltreché le nostre istituzioni finanziarie, in questo progetto di rilancio delle potenzialità ricettive italiane.” (Com)