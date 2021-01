Governo: Di Maio, martedì in Aula con programma biennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, ospite a “Otto e mezzo” su La7, ha annunciato che martedì 19 gennaio “andremo in Senato a proporre il nostro programma per i prossimi due anni e vedremo chi si alzerà e darà il suo sostegno a Conte". Parlando della crisi di governo innescata dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il titolare della Farnesina ha affermato: “La politica non è un gioco. Non lo era in tempi di pace, non lo è certo in un momento di guerra come questo”. E ha aggiunto: “Se martedì non dovessimo ottenere la fiducia al Senato, non solo si perde il controllo della situazione politica e si va al voto, ma non riusciamo a fare i ristori che servono e perdiamo parte dei progetti del recovery plan, e mezza Europa ci riderà dietro”. Parlando direttamente di Renzi, che ritirando dal governo le ministre Iv ha aperto la crisi all’interno dell’esecutivo, Di Maio ha ironizzato dicendo: “Se ci fosse il vincolo di mandato, non ci sarebbe questa situazione. Anzi, non ci sarebbe proprio Italia Viva".(Res)