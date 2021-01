Germania: von der Leyen, Cdu rimarrà partito tedesco per l'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento è, in particolare, al programma per la ricostruzione Next Generation Eu con cui, ha sottolineato von der Leyen, “scriviamo la storia”. Per la presidente della Commissione europea, con questa iniziativa “non vogliamo soltanto sanare le profonde ferite aperte dalla pandemia”. Gli obiettivi ulteriori sono “la modernizzazione, la digitalizzazione” e “rimanere all'avanguardia nella protezione del clima”. Con gli 1,8 mila miliardi del Next Generation Eu, per von der Leyen gli europei possono sperare di “uscire dalla crisi insieme più forti”. La presidente della Commissione europea ha poi evidenziato che, grazie alla campagna di vaccinazione in corso nell'Ue, “da ora il tempo corre contro il virus”. Von der Leyen ha quindi dichiarato che in Europa, “ce la faremo insieme”, con dosi del vaccino “più che sufficienti per tutti i cittadini”. Tuttavia, ha osservato la presidente della Commissione europea, nella lotta contro la pandemia “non ci preoccupiamo soltanto di noi, ma anche dei nostri vicini, dai Balcani occidentali all'Africa”. Per von der Leyen, sin dalla fondazione della Cdu come “partito dell'Europa, sappiamo che siamo più forti quando siamo insieme” e ciò vale “anche per la nostra relazione con gli Stati Uniti”. (segue) (Geb)