Germania: von der Leyen, Cdu rimarrà partito tedesco per l'Europa (3)

- Al riguardo, von der Leyen ha sottolineato che l'insediamento del presidente eletto degli Usa, Joe Biden, alla Casa Bianca il 20 gennaio, rappresenta “il momento che molti di noi hanno atteso per quattro lunghi anni”. La presidente della Commissione europea ha aggiunto: “Vogliamo utilizzare questa opportunità per un nuovo inizio della nostra agenda globale con gli Stati Uniti”. Insieme agli Usa, “siamo forti per difendere la nostra democrazia contro le sfide crescenti dei regimi autoritari, insieme possiamo porre in maniera efficace limiti alle grandi piattaforme digitali e insieme possiamo difendere il clima per lasciare ai nostri figli un pianeta in cui vale vivere”, ha affermato von der Leyen. La presidente della Commissione europea ha quindi dichiarato che la Cdu “vuole questa collaborazione” tra Ue e Stati Uniti. “Insieme e saldi, così da lasciarci il mondo del coronavirus alle spalle e prendere in mano il nostro futuro”, ha concluso von der Leyen. (Geb)