Usa: Pew, 64 per cento approva inizio mandato Biden, Trump crolla ai minimi storici

- Il 64 per cento degli elettori esprime un giudizio positivo sull’operato di Joe Biden da quando quest’ultimo ha vinto le elezioni presidenziali del 3 novembre 2020, mentre il gradimento verso la presidenza di Donald Trump cala ai minimi storici (29 per cento degli elettori). E’ quanto rileva un sondaggio del Pew Research Center. La quota di elettori che valuta la condotta di Trump dopo le elezioni come “equa” o “scarsa” è aumentata dal 68 per cento di novembre al 76 per cento. Gli elettori di Trump, in particolare, sono diventati più critici nei confronti del comportamento post-elettorale del loro candidato.(Nys)