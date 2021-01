Brasile: la compagnia di costruzioni Oas cambia nome in Metha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di costruzioni brasiliana Oas, negli ultimi anni al centro di numerose inchieste per corruzione negli appalti pubblici nell'ambito dell'operazione Lava-Jato in Brasile e altri Paesi del mondo, ha deciso di cambiare nome. L'azienda è stata ribattezzata Metha. L'annuncio è stato dato dalla stessa società in un lungo comunicato in cui emerge la volontà di prende le distanze dai casi di corruzione in cui la compagnia è stata coinvolta. Insieme al comunicato è stata infatti anche diffusa una lettera aperta intitolata "scuse e impegni futuri" in cui la società si impegna ad adottare migliori pratiche aziendali. Tra le promesse emerge la politica della "tolleranza zero" nei confronti di frodi e corruzione e la volontà di operare in rispetto della legislazione dei paesi in cui opera la società, mantenendo una "condotta professionale con equità, trasparenza, rispetto, onestà e responsabilità". (segue) (Brb)