Usa: Arizona tra gli Stati più colpiti dal Covid, spazio per ricoveri quasi esaurito

- L'Arizona è lo Stato Usa con il più alto tasso di diffusione del Covid-19 e si ritrova a un passo dal rimanere senza spazio per i ricoveri negli ospedali a causa del sovraffollamento. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando funzionari della sanità pubblica locale. Lo Stato ha raggiunto il record di nuovi contagi la scorsa settimana, con 11.324 casi in un solo giorno. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) in Arizona si registra il più alto tasso pro capite di nuove infezioni da Covid-19 del Paese, oltre che il più alto tasso di ospedalizzazioni. A partire da lunedì 11 gennaio, circa il 16 per cento dei test effettuati nello Stato è risultato positivo, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, le autorità sanitarie stimano che un residente su 10 sia attualmente infetto. "Siamo la zona più calda degli Stati Uniti", ha affermato Keith Frey, direttore della catena ospedaliera Dignity Health per la divisione in Arizona, in riferimento ai dati epidemiologici. "Se non rallentiamo questo processo nel corso dei prossimi giorni e settimane, allora saremo in crisi" ha aggiunto.(Nys)