Covid: Lega, Lombardia zona rossa disastro per economia, esentare Bergamo

- "L'annuncio che la Lombardia da lunedì sarà in zona rossa è estremamente negativo per la nostra Provincia che, peraltro, ad oggi ha un numero esiguo di casi". Lo dichiarano in una nota i parlamentari bergamaschi della Lega Alberto Ribolla e Rebecca Frassini. "I commercianti e i cittadini - sottolineano - hanno scrupolosamente seguito tutte le prescrizioni imposte dal Governo, anche soggiacendo al sistema dei colori che venivano cambiati schizofrenicamente ogni due giorni durante le feste natalizie. Riteniamo che queste categorie, che già stanno soffrendo molto a causa dei ristori lenti ed insufficienti, non possano subire una nuova chiusura totale. A rischio - aggiungono - c'è la sopravvivenza delle stesse imprese, oramai stremate dalla crisi economica". (Com)