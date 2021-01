Governo: Di Maio, io premier? Solita zizzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, ha giudicato come un tentativo di “mettere zizzania” l’ipotesi di una sua possibile nomina alla presidenza del Consiglio. Ospite a “Otto e mezzo” su La7, il titolare della Farnesina ha affermato: “Questa cosa affiora ogni volta che si vuole mettere zizzania, si fa circolare per avere la scusa per non dare la fiducia martedì a Conte in Senato. Io non solo gli sono leale, ma sto anche lavorando con tutti gli altri ministri per superare questo momento difficile”. Di Maio ha però aggiunto: “E’ ovvio che se dobbiamo mettere insieme un governo posticcio, allora sono io a dire che è meglio andare a votare".(Res)