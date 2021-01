Covid: assessore Lazio, mancano 6 mila vaccini somministrati nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai dati nazionali mancano oltre 6 mila dosi già somministrate nel Lazio. Il commissario Arcuri aveva assicurato che i dati sarebbero stati aggiornati. È paradossale che viene penalizzata una Regione che inserisce i dati in tempo reale perché da anni abbiamo sviluppato l'anagrafe vaccinale regionale. Chiedo ad Arcuri di rispettare l'impegno di allineare i dati e di non penalizzare il Lazio". Lo afferma, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)