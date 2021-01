Usa: “Cnn”, prossima settimana Pelosi trasmetterà articolo impeachment Trump al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, dovrebbe inviare la prossima settimana al Senato l'articolo di impeachment per la messa in stato d’accusa del presidente Donald Trump. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, citando una fonte vicina al dossier. Pelosi non ha riferito pubblicamente il giorno esatto in cui gli atti del procedimento di impeachment, che la Camera ha approvato mercoledì 13 gennaio, passeranno al Senato. Trump è accusato di “incitamento alla rivolta” per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto del Collegio elettorale, l’ultimo passaggio necessario a ufficializzare la vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 3 novembre scorso. Il Senato sarà convocato il prossimo 19 gennaio e, se la Camera dei rappresentanti trasmetterà immediatamente gli atti dell’articolo di messa in stato d’accusa, in base ai regolamenti il processo inizierà all’una pomeridiana del giorno successivo. Ovvero il 20 gennaio, a un’ora dall’insediamento ufficiale del presidente eletto Biden. Quest’ultimo, come è lecito supporre, non ne è contento: già in settimana, secondo l’emittente “Cnn”, aveva chiesto al leader dei Repubblicani al Senato Mitch McConnell di impedire che il processo di impeachment “oscuri” i primi giorni della sua presidenza.(Nys)