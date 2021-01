© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il ritmo delle vaccinazioni contro il coronavirus dovrà adattarsi al "forte calo" delle dosi di Pfizer-BioNtech previsto per le prossime settimane. Lo ha detto una fonte del governo francese, citata dai media. Tuttavia questi problemi non compromettono il "dispiegamento globale della campagna vaccinale", ha aggiunto la fonte. (Frp)