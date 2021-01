Usa: assalto al Congresso, Dem accusano repubblicani di aver aiutato i facinorosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero crescente di legislatori democratici del Congresso degli Stati Uniti sta sollevando discussioni nel dibattito pubblico a proposito della presenza di sostenitori del presidente Donald Trump all'interno del Campidoglio giorni prima del 6 gennaio, quando un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto del Collegio elettorale. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, sottolineando che molti Dem “sono rimasti scioccati” dal fatto che gli autori dell’assalto al Congresso “sono stati in grado di trovare gli uffici dei massimi leader democratici, incluso uno al terzo piano non contrassegnato, utilizzato dal deputato James Clyburn, il parlamentare di colore di più alto rango del Congresso”. Alcuni membri del Congresso puntano il dito contro i tour organizzati all’interno del Campidoglio, ipotizzando che una delle visite possa essere stata usata per esplorare il vasto complesso prima dell’attacco all'edificio con l’aiuto di legislatori repubblicani.(Nys)