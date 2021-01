Usa: Biden presenta piano per vaccino anti-Covid, “100 milioni di dosi in cento giorni” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione metterà anche a disposizione "programmi per ambienti ad alto rischio, inclusi rifugi per senzatetto, carceri e istituzioni che servono persone con disabilità intellettive e dello sviluppo. Il “New York Times” sottolinea che le proposte di Biden fanno eco a quelle dell'amministrazione Trump, che all'inizio di questa settimana ha anche chiesto l’ammissione degli over 65 alla campagna vaccinale. Al pari del suo predecessore, Biden utilizzerà il Defence Production Act (Dpa) per espandere la produzione del vaccino contro il Covid-19 e delle scorte come parte di un piano ad ampio raggio per mantenere la sua promessa di vaccinare 100 milioni di persone nei suoi primi 100 giorni. Venti miliardi dei fondi inclusi nel piano da 1900 miliardi di dollari annunciato da Biden solo ieri, serviranno specificamente alla campagna vaccinale e ad altre necessità dettate dalla pandemia di Covid. Il presidente eletto ha detto più volte che intende far sì che il governo federale non solo sviluppi siti di vaccinazione di massa, ma rimborsi anche gli Stati per l'impiego della Guardia Nazionale nella somministrazione dei vaccini. (Nys)