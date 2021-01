© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ordinanze “sono costruite sulla base di dati oggettivi e indirizzi scientifici. Hanno la finalità di contenere il contagio in una fase espansiva dell’epidemia. Per questo rispettarle è decisivo se non si vuol perdere il controllo del contagio". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza. (Rin)