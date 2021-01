Usa: “Wp”, Trump lascerà la Casa Bianca la mattina dell’inaugurazione di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lascerà la Casa Bianca la mattina del 20 gennaio, lo stesso giorno dell’insediamento del presidente eletto Joe Biden. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, citando fonti dell’amministrazione in carica. Trump aveva precedentemente annunciato che non avrebbe partecipato all'inaugurazione del suo successore, interrompendo decenni di tradizione per la quale il presidente uscente assiste al giuramento del nuovo inquilino della Casa Bianca. Biden ha commentato sarcasticamente la notizia dell’assenza di Trump all’inaugurazione dicendo che “è una delle poche cose su cui siamo d’accordo”. Il presidente uscente parteciperà invece a una cerimonia di saluto alla Base militare di Andrews, vicino Washington Dc, un fatto mai accaduto in contemporanea rispetto alla cerimonia di insediamento. Anche George W.Bush, ad esempio, ha salutato le truppe alla base di Andrews, ma solo dopo aver assistito all'insediamento di Barack Obama.(Nys)