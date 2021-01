Covid: Zanella (Lega) su zona rossa Sala chieda lumi a governo, se esiste ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inutile twittare sconcertato sulla zona rossa in Lombardia. Beppe Sala chieda prima lumi al suo governo Conte, se esiste ancora. Con questa decisione l'esecutivo Pd-5S-Leu ha vanificato gli sforzi di cittadini e attività produttive che più a lungo e più di altri hanno subito il peso delle misure restrittive e che ora non ce la fanno più. Psicologicamente ed economicamente". Così la deputata della Lega Federica Zanella commenta il tweet in cui il sindaco di Milano ha scritto "da domenica saremo in zona rossa, ma qualcosa non torna". "Ha detto bene - prosegue - il neo assessore alle Attività produttive di Regione Lombardia Guido Guidesi: la decisione del governo è un attentato al sistema produttivo lombardo, che per questo nuovo lockdown subirà conseguenze drammatiche dopo che a tutt'oggi mancano ancora i ristori per le chiusure precedenti. Il loro e il nostro augurio è che questa maggioranza squinternata vada a casa lasciando lavorare il centrodestra per dare finalmente risposte veloci e concrete alle categorie produttive e alle partite Iva".(Com)