Roma: tornano attivi i varchi Ztl, per i commercianti è "schiaffo imprese e lavoratori"

- Scade alla mezzanotte l'ordinanza sindacale che teneva sospesi i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo, e non sarà prorogata. Il Campidoglio nel tardo pomeriggio ha confermato che da domani, sabato 16 gennaio, i varchi torneranno attivi secondo gli orari consueti e ha reso noto che l'amministrazione capitolina però ne ha previsto la sospensione, da qui in avanti, ogni volta che il territorio regionale sarà in zona rossa per l'emergenza Covid. Da tempo è serrato il confronto a Palazzo Senatorio tra l'assessore al Commercio, Carlo Cafarotti, e l'assessore alla Mobilità, Pietro Calabrese: il primo si è sempre espresso favorevolmente sulla sospensione dei varchi, condividendo le richieste delle associazioni di categoria che lamentano notevoli cali di fatturato sia a causa dei diversi blocchi, totali o parziali, delle attività produttive, sia per la mancanza di passaggio e quindi di clienti nelle aree del centro storico; il secondo, insieme al presidente M5s della commissione Mobilità Enrico Stefàno, invece si è sempre detto più vicino alle richieste delle associazioni ambientaliste che hanno posto in questi mesi l'attenzione sui rischi, anche sanitari, collegati all'inquinamento. Intanto oggi non si è fatto attendere il duro il commento del direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco, sulla decisione assunta dalla sindaca Virginia Raggi. "Un vero e proprio schiaffo a tutte le imprese e a tutti i lavoratori che stanno cercando con fatica di sopravvivere alla crisi economica derivata dal coronavirus - ha dichiarato Guasco -. La sordità della giunta Raggi agli appelli del tessuto imprenditoriale della Capitale lascia davvero basiti, questa misura non motivata da nessun elemento fattuale e tecnico indica una totale indifferenza per la vita e il lavoro di migliaia di persone. Evidentemente l’amministrazione ha chiaramente manifestato di non voler tutelare in nessun modo le attività commerciali del centro storico di Roma con tutte le ricadute sociali ed economiche che questo comporterà". (Rer)