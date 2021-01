Covid: Conte, Europa protagonista in questa battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul piano delle politiche economiche, siamo di fronte a una vera svolta dell’Europa. Fin dall’inizio della pandemia, l’Italia ha compreso prima di altri che l’Europa doveva essere protagonista in questa battaglia, che questa volta poteva e doveva dare una risposta forte e unitaria”. Lo ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sua premessa al testo del Recovery inviato alle Camere. “Il piano finanziario straordinario approvato lo scorso luglio dal Consiglio Europeo è anche il frutto dei nostri sforzi: prevede risorse per 750 miliardi di euro, delle quali 380 a fondo perduto, che saranno raccolti con emissioni di titoli europei, per il 30 per cento con green bonds. L’Italia ne sarà il primo beneficiario, con circa 209 miliardi di prestiti e sussidi (a valori 2018). Abbiamo insistito perché questa decisione venisse presa, ci abbiamo creduto nonostante più d’uno, anche in Italia, ritenesse assai improbabile un accordo”.(Rin)