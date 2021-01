Germania: Merkel, la forza del Paese è anche merito della Cdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le crisi degli ultimi anni, da quella finanziaria e del debito sovrano nell'Ue a quella dei profughi, con la pandemia di coronavirus la Germania affronta “la prova più difficile” per la sua società e la sua economia. Tuttavia, “in questi tempi difficili e ricchi di sfide, la cittadinanza ha guadagnato sempre più forza e capacità di resistenza. Sono convinta che sarà così anche dopo questa pandemia”. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel suo intervento al 33mo congresso della Cdu, in corso oggi e domani in formato digitale per l'elezione del nuovo presidente del partito, dei suoi vice, del segretario generale e della dirigenza. Per Merkel, la capacità della Germania di trovare “sempre nuova forza è naturalmente anche merito della Cdu”, un partito che “nella storia della Repubblica federale tedesca è sempre pronto ad assumersi la responsabilità del Paese, indipendentemente dalle sfide all'ordine del giorno”. La cancelliera ha quindi evidenziato come, grazie alla formazione cristiana, all'economia sociale di mercato, alla “società aperta” alla “convinzione che l'Ue è il garante della nostra pace e dei nostri valori”, la Cdu come “partito del centro” disponga di “una bussola affidabile”, che mostra la via per uscire dalla crisi e procedere verso il futuro. (Geb)