Governo: Raggi, bene Conte su riduzione debito Comuni, Dpcm riguarda tutti, Roma capofila

- "Il 'modello Roma' per la riduzione del debito del Comune verrà esteso a tutte le città italiane. Ancora una volta la Capitale fa da capofila di un’innovazione che mira a mettere in ordine i conti pubblici e a liberare risorse per opere pubbliche e servizi ai cittadini". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "È una bella notizia - aggiunge - che il presidente del consiglio Giuseppe Conte abbia firmato il Dpcm che dà il via alla riduzione degli interessi sul debito degli enti locali e ringrazio la vice ministra dell’Economia Laura Castelli che si è impegnata a fondo per raggiungere questo risultato. Con lei e con gli uffici del Mef abbiamo lavorato per ridurre i costi della gestione del debito storico di Roma Capitale, circa 12 miliardi di euro accumulati fino al 2008, per rinegoziare i mutui, ridurre gli interessi e far risparmiare i cittadini italiani e romani che devono ripagarlo con i soldi delle loro tasse. Siamo stati i primi a farlo, oltre un anno e mezzo fa. Chi allora ci attaccava parlava di un’operazione 'Salva Roma', mentre noi l’abbiamo sempre chiamata 'Salva Italia' perché faceva risparmiare lo Stato – e quindi tutti gli italiani – mettendo risorse a disposizione degli altri Comuni. Siamo contenti - conclude - che anche loro possano ora adottare questo modello e avere più fondi a disposizione per dare risposte concrete ai cittadini". (Rer)