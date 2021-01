Ambiente: Campidoglio, 16, 17 e 18 gennaio stop veicoli più inquinanti in fascia verde a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine del contenimento dell'inquinamento atmosferico è stata disposta Zona a traffico limitato fascia verde di Roma la limitazione alla circolazione veicolare secondo le seguenti modalità: nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 gennaio, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, stop per i ciclomotori e motoveicoli pre euro 1 ed euro 1; per gli autoveicoli a benzina pre euro 1, euro 1 ed euro 2; per gli autoveicoli diesel pre euro 1, euro 1 ed euro 2; nella giornata di lunedì 18 gennaio, dalle ore 7.30 alle 20.30, stop per i ciclomotori e motoveicoli pre euro 1 ed euro 1, per gli autoveicoli a benzina euro 2. Il testo dell'ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale. È quanto si legge in una nota del Campidoglio.(Com)