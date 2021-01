Governo: Castaldi (M5s), non si può dare schiaffo a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento di difficoltà evidente del Paese in cui il Recovery è stato ottimamente gestito da Conte, non c'è necessità di ricercare nessun numero. Ogni Parlamentare sentirà in se stesso la responsabilità del momento. Il nostro scopo è quello di portare a casa più punti del programma possibile nelle condizioni contingenti". E' quanto afferma, in una nota, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi (M5s). "Il Movimento ha imparato tanto, lavora quotidianamente per risolvere più problemi possibili e questo è un aspetto importante per tutti, anche per chi non è un elettore del Movimento cinque stelle - aggiunge -. Non avendo una maggioranza autonoma dobbiamo saper mediare. Il Movimento ha imparato a fare questo. Faccio una distinzione tra Renzi e i parlamentari di Italia Viva. Tra i parlamentari di Italia Viva ho riscontrato tante differenze ma anche tante cose fatte insieme. Sono pienamente convinto che non si possa dare uno schiaffo a tutti i sacrifici degli italiani. Ci sarà un senso di responsabilità del Parlamento. A dimostrazione che bisogna lavorare sono i numeri del Recovery. Penso che si stia facendo un buon lavoro. Questo governo sta lavorando. Il grande inganno sarebbe tradire gli italiani senza portare a casa i risultati".(com)