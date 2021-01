Governo: Crimi, è nostro dovere continuare ad aiutare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma: "In Italia siamo arrivati ad un milione di cittadini vaccinati. Un risultato importante - continua il viceministro all'Interno su Facebook -, che testimonia il grande impegno di tutte le strutture sanitarie e degli operatori coinvolti. Grazie a tutti voi che state rendendo possibile questa impresa. Andiamo avanti, con determinazione". L'esponente del M5s aggiunge: "Dopo lo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro varato ieri dal Consiglio dei ministri, oggi la bozza del Recovery plan approda in Parlamento, dove potrà essere ulteriormente migliorato. Dobbiamo utilizzare al meglio i 220 miliardi che abbiamo ottenuto dall'Europa e dobbiamo farlo presto, di corsa. Intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato il via libera alla costituzione dell'Unità di coordinamento per la riduzione dell'onere del debito degli Enti locali. Significa che presto i nostri Comuni potranno liberare risorse e utilizzarle per nuovi investimenti, a beneficio delle comunità". Crimi conclude: "Fin dal primo giorno dell'emergenza sanitaria abbiamo dato il massimo per aiutare il Paese ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Ed è nostro dovere continuare a farlo, ora più che mai, lavorando con lo stesso impegno per portare al più presto famiglie, lavoratori, imprese e cittadini fuori dalla crisi". (Rin)