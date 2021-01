Sociale: Fassina (SpR), Raggi attui subito mozione su apertura stazioni per senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Sinistra per Roma in Assemblea capitolina, Stefano Fassina, ringrazia in una nota "i colleghi del Pd con i quali abbiamo preparato il testo e ringrazio anche gli altri gruppi di opposizione e quei colleghi del M5s che, votando a favore, hanno consentito l’approvazione della mozione urgente per l’apertura delle stazioni metro ai senza fissa dimora. Non possiamo rimanere indifferenti alle morti che possiamo evitare - sottolinea -. Viviamo in una fase dove sono già troppe le persone che perdono la vita inevitabilmente. La sindaca e gli assessori competenti diano subito attuazione alla mozione. Nelle prossime notti la temperatura scenderà diversi gradi sotto zero. Dobbiamo evitare altre tragedie. L’amministrazione Raggi provveda a far aprire le stazioni metro e, con appositi accordi, anche le stazioni Fs, per offrire un ricovero alle migliaia di senza tetto a Roma. Sono ricoveri di emergenza, ne siamo consapevoli, ben lontani da una soluzione strutturale del vasto problema, ma almeno ora, soprattutto in piena pandemia, salviamo chi è costretto a vivere in strada". (Com)