Usa-Ecuador: firmato accordo per rifinanziare debito di Quito con la Cina

- La Corporazione finanziaria per lo sviluppo internazionale (Dfc) degli Stati Uniti ha firmato un accordo con il governo dell’Ecuador che garantirà al paese latinoamericano un sostengo nel pagamento del debito con la Cina. L’accordo, riferisce un comunicato dell’istituto statunitense, è stato firmato dall’amministratore delegato di Dfc, Adam Boehle, dal presidente Lenin Moreno e dal ministro delle Finanze dell’Ecuador, Mauricio Pozo Crespo. L’intesa, si legge, mira a rifinanziare il debito e sostenere gli investimenti del settore privato nel paese. Secondo quanto annunciato fino a 2,8 miliardi di dollari sono disponibili per i progetti. “Questo accordo consente di ottimizzare il sostegno ai progetti che rifinanziano il debito predatorio cinese e aiuta l'Ecuador a migliorare il valore dei suoi asset strategici”, ha affermato Boehler. "Siamo orgogliosi di collaborare con l'Ecuador per portare avanti questo progetto critico e strategico con un importante alleato degli Stati Uniti nell'emisfero occidentale".(Nys)