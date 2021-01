Sociale: Pelonzi (Pd), bene ok a mozione su apertura stazioni per chi vive in strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza freddo di queste ore con le temperature in picchiata mette in difficoltà le persone senza fissa dimora che vivono per strada. "Per questo motivo abbiamo condiviso la mozione urgente del collega Fassina, sottoscritta anche dalla presidente della commissione politiche sociali Catini e dagli altri gruppi di opposizione, per chiedere l'apertura delle stazione della metropolitana come ricoveri notturni". Lo afferma in una nota il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi. "Esprimo soddisfazione per l'approvazione, purtroppo a maggioranza, per via dell'astensione di una parte del gruppo M5s, che ha mostrato insensibilità verso quello che sarebbe un semplice atto di umanità - aggiunge -. Dopo le morti avvenute in questi giorni non si può continuare rimanere immobili. L'apertura straordinaria delle stazioni della metropolitana è un atto di rispetto e di aiuto verso coloro che cercano rifugio dal gelo delle ore notturne. Dopo il voto di questa sera in Assemblea capitolina la sindaca non può restare impassibile - conclude - ma deve intervenire con celerità per impedire ulteriori vittime tra i senza fissa dimora".(Com)