Germania: presidente dimissionaria Cdu, il partito è pronto per le elezioni

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) è pronta per le elezioni, che si terranno in Germania il 26 settembre prossimo. È quanto dichiarato dalla presidente dimissionaria del partito Annegret Kramp-Karrenbauer, ministra della Difesa tedesca, nel discorso con cui sta aprendo il 33mo congresso della Cdu, convocato per eleggere il nuovo presidente e i suoi vice, il segretario generale e la dirigenza. Si tratta del primo congresso interamente digitale nella storia dei partiti tedeschi. Il formato virtuale è stato deciso in conformità alle restrizioni anticontagio in vigore in Germania. Per Kramp-Karrenbauer, nell'anno delle elezioni, il Paese “ha bisogno di tre cose”. In primo luogo, la Germania necessita che “la politica combatta la pandemia di coronavirus con misure coerenti, chiare comprensibili e, se così deve essere, anche impopolari, fino a dominarla”. Per Kramp-Karrenbauer, “si tratta di una questione di vita o di morte”. (segue) (Geb)