Germania: presidente dimissionaria Cdu, il partito è pronto per le elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo anno della pandemia, ha proseguito la presidente dimissionaria della Cdu, “disponiamo di molti dati, conosciamo le esperienze in Germania, in Europa e nel mondo, abbiamo conoscenza scientifiche e, fortunatamente, anche un vaccino efficace”. Secondo Kramp-Karrenbauer, ora si tratta di “proteggere i deboli e, in maniera graduale, rimettere in moto l'economia con una strategia intelligente”. Inoltre, si tratta di “tenere insieme l'Europa nella pandemia e dare speranza alle persone”. La Cdu “deve guidare e guiderà” in questa direzione. (segue) (Geb)