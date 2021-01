Germania: presidente dimissionaria Cdu, il partito è pronto per le elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In secondo luogo, Kramp-Karrenbauer ha esortato a guardare alle “conoscenze e alle opportunità che sono in questa crisi”. Il coronavirus “ci mostra dove dobbiamo, ma anche dove possiamo, essere migliori”. Inoltre, la crisi del Covid-19 dimostra “con quanta velocità impariamo”. Per Kramp-Karrenbauer, ne sono esempi la rapidità nello sviluppo del vaccino e delle misure di sostegno all'economia attuate dal governo tedesco. “Le fondamenta per un nuovo inizio sono gettate”, ha quindi evidenziato la presidente dimissionaria della Cdu. Kramp-Karrenbauer ha poi ribadito l'importanza della “coesione” contro le “notizie false, istigazione all'odio, prepotenza”, della difesa dei valori democratici e della “disponibilità al compromesso”. In terzo luogo, per la presidente dimissionaria della Cdu, la Germania ha bisogno, “ancora più di prima, di un'attiva, strategica e consapevole politica per l'Europa e di un ruolo responsabile nella politica estera e di sicurezza”. La ministra della Difesa tedesca ha poi ribadito la centralità per la Germania del rapporto con gli Stati Uniti. Kramp-Karrenbauer ha, infine, esortato la Germania a “fare di più per la sicurezza, per sé e per i propri vicini, con la diplomazia e, quando così deve essere, anche militarmente” (Geb)