Usa: sanzioni contro ministro dell'Interno cubano (3)

- Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha condannato in modo “fermo e assoluto” la misura. “Il blocco Usa nei confronti di Cuba è terrorismo di Stato. E nel colmo del cinismo, i terroristi e gli immorali dell’amministrazione Trump ci accusano di patrocinare il terrorismo”, ha scritto Diaz-Canel sul suo account Twitter. La misura è stata condannata anche in una nota diffusa dal ministero degli Esteri cubano. L'annuncio del segretario di Stato Mike Pompeo, si legge, “è l’atto di superbia di un governo screditato, disonesto e moralmente in bancarotta. È noto che la vera motivazione di questa azione è quella di imporre ulteriori ostacoli a qualsiasi prospettiva di ripresa nelle relazioni bilaterali tra Cuba e gli Stati Uniti”. (Nys)