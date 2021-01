© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEL’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, celebra il tradizionale appuntamento delle benedizioni in cascina per gli animali della fattoria nel primo Sant’Antonio Abate ai tempi della pandemia da Coronavirus all’azienda agricola La Fattoria. Sono presenti anche il presidente di Coldiretti Lombardia, Paolo Voltini, e il presidente di Coldiretti Milano, Lodi, Monza Brianza, Alessandro Rota.Azienda agricola “La Fattoria”, in via Sant’Elisabetta 44 a Bettola di Pozzo d’Adda (Mi) (ore 8.00)La Lega Salvini Premier Milano organizza un presidio presso la struttura occupata dal centro sociale Torchiera per chiedere lo sgombero del centro sociale. Sono presenti il Commissario Provinciale della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini, l’On. Igor Iezzi, l’On. Silvia Sardone e il Capogruppo della Lega del Municipio 8 di Milano Enrico Salerani.Viale Certosa, angolo Cimitero Maggiore (ore 11.00)Conferenza stampa di Fratelli d'Italia per presentare la class action con cui Fratelli d'Italia chiederà adeguati risarcimenti dei danni che ristoranti, bar e pub hanno subito a causa delle restrizioni e per fare il punto sulla petizione on line di Fratelli d'Italia supportata dai gazebo presenti su varie zone della città di Milano con la richiesta di dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla conferenza stampa partecipano Ignazio La Russa, Daniela Santanché, Stefano Maullu, Marco Osnato, Riccardo De Corato, Andrea Mascaretti e tutto il gruppo dirigenziale di Fratelli d'Italia Milano.Sede del Coordinamento Regionale di Fratelli d'Italia, corso Buenos Aires, 15 ( ore 12.00) (Rem)