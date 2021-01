Sociale: Campidoglio, obiettivo superare i 1200 posti per i senza fissa dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'azione di Roma Capitale per aprire nuovi posti di accoglienza per persone senza dimora. Attraverso le procedure in fase di completamento, si punta a superare i 1200 ricoveri. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "L'impegno e le azioni dell'amministrazione sono costanti per ampliare l'accoglienza di persone senza dimora durante i mesi più freddi dell'anno", dichiara l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, Veronica Mammì. I nuovi posti di accoglienza saranno declinati in strutture notturne h15 e h24, con pasti caldi, bevande e kit igienici per sostenere persone in condizioni di grave fragilità. "Al nostro circuito ordinario di accoglienza, attivo tutto l'anno - continua l'assessora Mammì -, abbiamo aggiunto già da dicembre i ricoveri legati alla misura straordinaria del piano freddo, che attiviamo con fondi capitolini presso strutture di associazioni sul territorio e anche con finanziamenti diretti ai Municipi II, III, VIII e X, e lavoriamo costantemente per aumentare sempre di più i posti a disposizione. La ricognizione per finanziare nuove strutture è costante". (segue) (Com)